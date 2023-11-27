Estudo comprova que café capixaba melhora a cognição de pessoas com Alzheimer

É um hábito entre nós, brasileiros, tomar aquele café diariamente! Aqui no nosso Estado a produção do grão é referência, entre os mais conhecidos está o café conilon, que foi usado em um estudo que comprovou que o seu consumido ajuda na cognição de pessoas com Alzheimer. A pesquisa foi realizada por meio da Universidade de Vila Velha (UVV), teve início em 2020 e foi finalizada no começo deste ano. O estudo revelou que o café conilon produzido em solo capixaba possui teores mais altos de cafeína e dos princípios ativos chamados de "ácidos clorogênicos", uma substância nativa do café que faz bem à saúde, reduzindo o colesterol, por exemplo. No caso da especialidade conilon, a medida desta substância chega a quase o dobro da presente no café arábica. O estudo foi realizado durante 90 dias.
Por esse período, os pacientes consumiram no mínimo duas xícaras de 200 ml de café conilon por dia. "O nosso estudo demonstrou, pela primeira vez, que o consumo regular de café com altas quantidades de AGCs e cafeína melhora as funções cognitivas e reduz o estresse oxidativo, sem alterar os parâmetros sanguíneos que indicam possíveis sinais de toxicidade em órgãos-alvo clássicos", é citado na pesquisa. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Clínica e Esportiva e Mestre em Ciências Farmacêuticas, Júlia Carolina Lopes, responsável pelo estudo, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Júlia Carolina Lopes - 27-11-23.mp3