Estudo comprova que café capixaba melhora a cognição de pessoas com Alzheimer

É um hábito entre nós, brasileiros, tomar aquele café diariamente! Aqui no nosso Estado a produção do grão é referência, entre os mais conhecidos está o café conilon, que foi usado em um estudo que comprovou que o seu consumido ajuda na cognição de pessoas com Alzheimer. A pesquisa foi realizada por meio da Universidade de Vila Velha (UVV), teve início em 2020 e foi finalizada no começo deste ano. O estudo revelou que o café conilon produzido em solo capixaba possui teores mais altos de cafeína e dos princípios ativos chamados de "ácidos clorogênicos", uma substância nativa do café que faz bem à saúde, reduzindo o colesterol, por exemplo. No caso da especialidade conilon, a medida desta substância chega a quase o dobro da presente no café arábica. O estudo foi realizado durante 90 dias.