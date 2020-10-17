Estudo comprova presença do coronavírus em células do cérebro

Um estudo brasileiro, publicado na última terça-feira (13) por um dos portais de divulgação científica da renomada Universidade de Yale (EUA), constatou que o novo coronavírus - o Sars-Cov-2 - realmente afeta o cérebro. Desde o início da pandemia, já vem sendo relatado quadros de alterações neuropsiquiátricas, como perda de memória e ansiedade, em pacientes infectados e havia uma lacuna na comprovação da atuação do vírus nos tecidos cerebrais. Agora, ficou comprovada a presença do Sars-Cov-2 em células do sistema nervoso central, através de autópsias. Em entrevista à CBN Vitória, o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e um dos coordenadores da análise, Thiago Mattar Cunha, detalha os resultados encontrados. Ouça!