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Estudo com participação da Ufes motivou a criação da Lei Seca

A pesquisa, realizada entre 2008 e 2012, concluiu que acidentes de trânsito de maior gravidade possuem relação importante com o consumo de álcool

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jun 2023 às 11:43
Lei Seca completou 13 anos
Lei Seca completa 15 anos Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Lei Seca, promulgada em 2008, completa 15 anos no dia 19 de junho e foi baseada em uma pesquisa capitaneada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O estudo, realizado entre 2008 e 2012, concluiu que acidentes de trânsito de maior gravidade possuem relação importante com o consumo de álcool pelos motoristas e que, portanto, o limite de alcoolemia para condutores deve ser zero. A pesquisa levantou dados referentes ao comportamento dos condutores em relação a beber e dirigir em quatro cidades da região Sudeste, utilizando-se dos então desconhecidos bafômetros na época. Em Vitória, os dados foram coletados com apoio do Departamento de Ciências Fisiológicas da Ufes. O autor do estudo, o professor de Psiquiatria da Ufes, Valdir Campos, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Valdir Campos - 06-06-23.mp3

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