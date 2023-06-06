Estudo com participação da Ufes motivou a criação da Lei Seca

A Lei Seca, promulgada em 2008, completa 15 anos no dia 19 de junho e foi baseada em uma pesquisa capitaneada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O estudo, realizado entre 2008 e 2012, concluiu que acidentes de trânsito de maior gravidade possuem relação importante com o consumo de álcool pelos motoristas e que, portanto, o limite de alcoolemia para condutores deve ser zero. A pesquisa levantou dados referentes ao comportamento dos condutores em relação a beber e dirigir em quatro cidades da região Sudeste, utilizando-se dos então desconhecidos bafômetros na época. Em Vitória, os dados foram coletados com apoio do Departamento de Ciências Fisiológicas da Ufes. O autor do estudo, o professor de Psiquiatria da Ufes, Valdir Campos, fala sobre o assunto.