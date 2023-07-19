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Efeitos da doença

Estudo avalia alterações no olfato e no paladar após infecção por covid-19

A professora e coordenadora do Laboratório de Análise Sensorial da Ufes, Suzana Della Lucia, orientadora da pesquisa, detalha o assunto

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 11:48

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 jul 2023 às 11:48
Máscara
Máscara - Pixabay Crédito: Pixabay
Um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) mostra os impactos nas percepções sensoriais após a infecção pela covid-19. A pesquisa teve por objetivo identificar as variações nos sentidos de indivíduos que declararam ter apresentado perda ou redução do olfato ou do paladar como sintomas de infecção pelo vírus, e como as alterações afetam a vida dos indivíduos.
O diferencial do estudo, segundo pesquisadores, é o envolvimento de testes laboratoriais com o uso de métodos que utilizam análises sensoriais para a observação de possíveis alterações nas sensibilidades olfativas e gustativas, em comparação com os que não foram acometidos pela doença e pelos sintomas. Em entrevista à CBN Vitória, a professora e coordenadora do Laboratório de Análise Sensorial do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE), no campus de Alegre, Suzana Della Lucia, orientadora da pesquisa, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Suzana Della Lucia - 19-07-23.mp3
A coleta de dados foi feita no campus de Alegre e abrangeu 30 participantes para a etapa de análise individual, sendo 53% (16) do sexo masculino e 47% (14) do sexo feminino, com faixa etária entre 20 e 50 anos. Já a etapa laboratorial abarcou 100 indivíduos que apresentaram ou não o diagnóstico para a covid-19. “São previstos outros experimentos para a complementação dos dados, envolvendo, também, outras instituições”, declara a coordenadora
Impactos: Os pesquisadores observaram que os indivíduos que sofriam por distúrbios sensoriais possuíam limitações em seus afazeres diários, principalmente em relação ao apetite. Elevar o consumo de condimentos por conta da dificuldade sensorial de percebê-los foi uma das situações mais presentes durante as entrevistas, o que, em médio prazo, pode acarretar o aumento da ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis como, por exemplo, hipertensão, obesidade e diabetes
Também foram detectados pontos ligados à preocupação com a higiene pessoal e em perceber sinais de alerta quanto à segurança, como o cheiro do gás de cozinha vazando. Os resultados demonstram preocupação quanto à qualidade de vida devido aos déficits sensoriais
Vacina: Com a vacina, a professora relata que foi possível observar a redução da ocorrência dos sintomas de perda de olfato e paladar, mas afirma que esta ainda é uma questão que demanda mais estudos para ser respondida com clareza.
A equipe está dando continuidade aos experimentos abordando, desta vez, um número maior de indivíduos com características diferentes. “Estamos trabalhando com as diferentes comparações como, por exemplo, ter testado positivo para a doença e ter apresentado ou não os sintomas de perda de olfato e/ou paladar; a duração dos sintomas; se eles ainda estão presentes mesmo após a cura da doença; o número de vezes em que o indivíduo foi infectado, dentre outros. Há muito o que ser estudado ainda”, afirma Suzana Lucia.

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