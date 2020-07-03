Estudo aponta risco de contágio do coronavírus em espaços públicos

Transcol lotado na manhã desta quinta-feira (19). Crédito: Internauta

Em meio a preocupação com os riscos do novo coronavírus, boa parte das pessoas ainda se questiona se, afinal, existem lugares com maior possibilidade de transmissão do vírus. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) analisou a presença do novo coronavírus em locais públicos da capital mineira, como pontos de ônibus e entrada de hospitais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Doutora Elaine Machado, epidemiologista e professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade de Medicina da UFMG, falou sobre o assunto. Em destaque, os locais de risco aumentado para essa infecção. O levantamento apontou, por exemplo, que elevadores, academias e feiras livres representam mais riscos quando comparados aos supermercados.

Ouça as explicações completas:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Elaine Machado - 03-07-20

"É necessário atenção a ambientes fechados, porque ali o vírus também permanece por mais tempo. Elevadores, por exemplo, merecem atenção porque nesse tipo de ambiente o vírus pode permanecer por horas. O uso do transporte público, principalmente, em horário de pico deve ser feito por quem, realmente, tem a necessidade do deslocamento naquele momento", explica.