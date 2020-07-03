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atenção com higiene e local arejado

Estudo aponta risco de contágio do coronavírus em espaços públicos

A explicação é da doutora Elaine Machado, epidemiologista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:42

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:42
Transcol lotado na manhã desta quinta-feira (19). Crédito: Internauta
Em meio a preocupação com os riscos do novo coronavírus, boa parte das pessoas ainda se questiona se, afinal, existem lugares com maior possibilidade de transmissão do vírus. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) analisou a presença do novo coronavírus em locais públicos da capital mineira, como pontos de ônibus e entrada de hospitais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Doutora Elaine Machado, epidemiologista e professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade de Medicina da UFMG, falou sobre o assunto. Em destaque, os locais de risco aumentado para essa infecção. O levantamento apontou, por exemplo, que elevadores, academias e feiras livres representam mais riscos quando comparados aos supermercados.
Ouça as explicações completas:
Entrevista - Fábio Botacin - Elaine Machado - 03-07-20
"É necessário atenção a ambientes fechados, porque ali o vírus também permanece por mais tempo. Elevadores, por exemplo, merecem atenção porque nesse tipo de ambiente o vírus pode permanecer por horas. O uso do transporte público, principalmente, em horário de pico deve ser feito por quem, realmente, tem a necessidade do deslocamento naquele momento", explica.
A especialista reforça a importância da conscientização coletiva no enfrentamento à pandemia. "O enfrentamento que passamos é coletivo e, nesse momento, a gente precisa ter uma consciência coletiva do impacto dos nossos atos", defende. Fiscalização por parte dos governos, ela também destaca, é  fundamental visando ao cumprimento do distanciamento social. 

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