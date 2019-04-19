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Estudo aponta quais empregos podem ser substituídos por robôs

Quem esclarece a questão é Aguinaldo Maciente, coordenador de Trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em um estudo inédito feito pelo Instituto

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2019 às 11:13
Será que a sua profissão pode ser substituída por um robô? Quem esclarece a questão é Aguinaldo Maciente, coordenador de Trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em um estudo inédito feito pelo Instituto, que avaliou quais tarefas computadores e robôs poderão fazer melhor ou tão bem quanto os humanos.
O estudo só avaliou que tarefas podem ser feitas por máquinas, não levou em conta o mercado, e concluiu que 30 milhões de empregos correm risco de desaparecer no país, nos próximos sete anos.
Acompanhe a entrevista que Aguinaldo concedeu à rádio CBN Vitória!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aguinaldo Maciente - 18.23s - 19-04-19

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