Estudo aponta quais empregos podem ser substituídos por robôs

Será que a sua profissão pode ser substituída por um robô? Quem esclarece a questão é Aguinaldo Maciente, coordenador de Trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em um estudo inédito feito pelo Instituto, que avaliou quais tarefas computadores e robôs poderão fazer melhor ou tão bem quanto os humanos.