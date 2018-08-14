Estudo aponta necessidade de combate à corrupção nas empresas

O Brasil está preparado para combater a corrupção no ambiente de negócios? Um estudo divulgado pela Transparência Internacional, na última segunda-feira (12), analisa essa questão. O projeto, que contou com a contribuição técnica da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Direito Rio, considera o desempenho brasileiro em três frentes: setor público (existência e aplicação de leis para prevenção e punição da corrupção em empresas); setor empresarial (adoção de melhores práticas que podem facilitar o monitoramento e evitar a corrupção) e sociedade civil (monitoramento da integridade empresarial).

O relatório aponta que, apesar de avanços recentes, ainda há longo caminho a percorrer no combate à corrupção no setor empresarial. No que diz respeito ao setor público, por exemplo, algumas das leis existentes são adequadas para lidar com o problema, mas sua aplicação ainda é insuficiente. Já nas grandes empresas, os programas de compliance se multiplicaram, mas eles podem deixar a desejar em sua efetividade. A sociedade, por sua vez, poderia ser mais ativa no monitoramento da integridade nos negócios. Com 48 indicadores, o estudo, seguindo metodologia global da TI – traz a análise mais ampla já publicada sobre aspectos relevantes para prevenção da corrupção nos negócios no país. Confira na entrevista com o consultor da Transparência Internacional (TI) no Brasil, Guilherme Donegá.