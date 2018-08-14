Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Estudo aponta necessidade de combate à corrupção nas empresas

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 19:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 ago 2018 às 19:16
O Brasil está preparado para combater a corrupção no ambiente de negócios? Um estudo divulgado pela Transparência Internacional, na última segunda-feira (12), analisa essa questão. O projeto, que contou com a contribuição técnica da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Direito Rio, considera o desempenho brasileiro em três frentes: setor público (existência e aplicação de leis para prevenção e punição da corrupção em empresas); setor empresarial (adoção de melhores práticas que podem facilitar o monitoramento e evitar a corrupção) e sociedade civil (monitoramento da integridade empresarial).
O relatório aponta que, apesar de avanços recentes, ainda há longo caminho a percorrer no combate à corrupção no setor empresarial. No que diz respeito ao setor público, por exemplo, algumas das leis existentes são adequadas para lidar com o problema, mas sua aplicação ainda é insuficiente. Já nas grandes empresas, os programas de compliance se multiplicaram, mas eles podem deixar a desejar em sua efetividade. A sociedade, por sua vez, poderia ser mais ativa no monitoramento da integridade nos negócios. Com 48 indicadores, o estudo, seguindo metodologia global da TI – traz a análise mais ampla já publicada sobre aspectos relevantes para prevenção da corrupção nos negócios no país. Confira na entrevista com o consultor da Transparência Internacional (TI) no Brasil, Guilherme Donegá.
Entrevista - Fabio Botacin - Guilherme Donegá - 14-08-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados