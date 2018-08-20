Estudo aponta milhões de fungos e bactérias carregados por insetos

Pesquisadoras da Faculdade de Biomedicina da Universidade Metrocamp, em Campinas (SP), capturaram baratas, moscas e formigas e encontraram fungos e bactérias na casas dos milhões. Uma única barata chegou a apresentar 250 milhões de micro-organismos. A Doutora em ciências de alimentos, professora e orientadora do estudo, Rosana Siqueira, explica onde os fungos e bactérias foram encontrados. "É importante ressaltar que eles não estão só na cozinha. Podem ir para outros ambientes, banheiro, seu quarto, a gaveta onde você guarda peças íntimas, o seu produto de higiene",

Ela também explica que a contaminação apresenta risco de doenças até mesmo para pessoas saudáveis - e não só a população mais vulnerável, como idosos e crianças. De acordo com a doutora em ciências de alimentos, bióloga, professora e orientadora do estudo, Rosana Siqueira, entre as complicações estão febre, diarreia, otite, micoses, vômito, dor de garganta e infecções urinária e alimentar.

METODOLOGIA: Foram capturados vivos em cômodos do ambiente doméstico, 40 bichos - 11 baratas, 14 moscas (as que sobrevoam alimentos e as menores que ficam em locais úmidos) e 15 formigas - passaram por um banho em solução salina e o líquido foi analisado em diferentes meios de cultura. Frascos esterilizados foram usados para reter os insetos. Saiba mais detalhes do tema nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!