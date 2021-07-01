Estudo aponta maior risco de contaminação pelo coronavírus em terminais de ônibus

Ônibus do Transcol lotado Crédito: Ricardo Medeiros

O local com maior risco de contaminação pelo Sars-Cov-2 são os terminais de ônibus, com 48,7% das amostras positiva. É o que constatou um estudo da Fiocruz Pernambuco, publicado no último dia 21 na plataforma de preprint da Universidade Yale - a MedRxiv. O perigo de contaminação no transporte público é até mesmo maior que o dos arredores de hospitais (26,8%). Foram coletadas 400 amostras de superfícies de diversos locais.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o primeiro autor do estudo, o virologista Severino Jefferson Ribeiro da Silva, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e doutorando do Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE, explica que os testes foram feito em Recife, mas o cenário representa boa parte das cidades brasileiras. "Esse estudo foi realizado no mês de fevereiro. É um retrato de três a quatro meses. Mas estamos vivendo hoje um reflexo do que aconteceu nos meses anteriores", diz.

Your browser does not support the audio element. Fabio Botacin entrevista Severino Jefferson Ribeiro da Silva - 01/07/2021

Segundo o virologista, o trabalho foi baseado em dois pilares: investigar a presença do novo coronavírus em áreas públicas e investigar se a população estava seguindo os protocolos necessários de biosserguança. "Infelizmente, as pessoas não estavam seguindo as medidas como distanciamento social e higienização", afirma.