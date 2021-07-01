Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Estudo aponta maior risco de contaminação pelo coronavírus em terminais de ônibus
Fiocruz

Estudo aponta maior risco de contaminação pelo coronavírus em terminais de ônibus

O entrevistado é o virologista Severino Jefferson Ribeiro da Silva, pesquisador da Fiocruz Pernambuco

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:41
Ônibus do Transcol lotado
Ônibus do Transcol lotado Crédito: Ricardo Medeiros
O local com maior risco de contaminação pelo Sars-Cov-2 são os terminais de ônibus, com 48,7% das amostras positiva. É o que constatou um estudo da Fiocruz Pernambuco, publicado no último dia 21 na plataforma de preprint da Universidade Yale - a MedRxiv. O perigo de contaminação no transporte público é até mesmo maior que o dos arredores de hospitais (26,8%). Foram coletadas 400 amostras de superfícies de diversos locais.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o primeiro autor do estudo, o virologista Severino Jefferson Ribeiro da Silva, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e doutorando do Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE, explica que os testes foram feito em Recife, mas o cenário representa boa parte das cidades brasileiras. "Esse estudo foi realizado no mês de fevereiro. É um retrato de três a quatro meses. Mas estamos vivendo hoje um reflexo do que aconteceu nos meses anteriores", diz.
Fabio Botacin entrevista Severino Jefferson Ribeiro da Silva - 01/07/2021
Segundo o virologista, o trabalho foi baseado em dois pilares: investigar a presença do novo coronavírus em áreas públicas e investigar se a população estava seguindo os protocolos necessários de biosserguança. "Infelizmente, as pessoas não estavam seguindo as medidas como distanciamento social e higienização", afirma.
Acesse o artigo completo, intitulado "Widespread Contamination of SARS-CoV-2 on Highly Touched Surfaces in Brazil During the Second Wave of the COVID-19 Pandemic", que está disponível em preprint na plataforma Medrxiv: clique aqui!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo americano critica o Pix e propõe tarifas de 25% sobre o Brasil
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina
Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados