Estudo aponta ligação de surto da febre amarela no ES com a Amazônia

O surto de febre amarela que atingiu o Espírito Santo, nos últimos dois anos, está ligado à região amazônica do país. Em estudo publicado numa revista científica de reconhecimento mundial, um grupo de cientistas confirmou a origem do surto da doença, que, entre dezembro de 2016 e março de 2018, matou 676 pessoas no país e deixou mais de 2 mil doentes. O estudo foi divulgado nesta semana. Em entrevista ao jornalista John Gomes, Luiz Carlos Júnior Alcântara, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e um dos autores do levantamento, traz detalhes da pesquisa. Segundo ele, com estudo do genoma da doença, foi possível perceber que o tipo que circulou em áreas do Sudeste, incluindo o Espírito Santo, tem ciclo na região amazônica e teria chegado à região através de mosquitos contaminados vindos em caminhões, por exemplo, ou pelo tráfico de animais. Ouça a entrevista completa: