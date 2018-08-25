Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Estudo aponta ligação de surto da febre amarela no ES com a Amazônia
ENTREVISTA

Estudo aponta ligação de surto da febre amarela no ES com a Amazônia

Ouça a entrevista com Luiz Carlos Júnior Alcântara, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e um dos autores da pesquisa

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 14:11

Publicado em 

25 ago 2018 às 14:11
O surto de febre amarela que atingiu o Espírito Santo, nos últimos dois anos, está ligado à região amazônica do país. Em estudo publicado numa revista científica de reconhecimento mundial, um grupo de cientistas confirmou a origem do surto da doença, que, entre dezembro de 2016 e março de 2018, matou 676 pessoas no país e deixou mais de 2 mil doentes. O estudo foi divulgado nesta semana. Em entrevista ao jornalista John Gomes, Luiz Carlos Júnior Alcântara, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e um dos autores do levantamento, traz detalhes da pesquisa. Segundo ele, com estudo do genoma da doença, foi possível perceber que o tipo que circulou em áreas do Sudeste, incluindo o Espírito Santo, tem ciclo na região amazônica e teria chegado à região através de mosquitos contaminados vindos em caminhões, por exemplo, ou pelo tráfico de animais. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - John Gomes - Luis Carlos Alcântara - 13.58s - 25-08-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados