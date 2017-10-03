Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Estudo aponta frutas pouco conhecidas com poder anti-inflamatório

Você sabia que algumas frutas pouco conhecidas - como bacupari-mirim, araçá-piranga, cereja-do-rio-grande, grumixama e ubajaí - podem melhorar a sua nutrição?

Publicado em 03 de Outubro de 2017 às 19:08

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 out 2017 às 19:08
Que o consumo de frutas, de forma regular, traz benefícios ao organismo humano já é de conhecimento público. Mas você sabia que algumas daquelas que são pouco conhecidas - como bacupari-mirim, araçá-piranga, cereja-do-rio-grande, grumixama e ubajaí - podem melhorar a sua nutrição?
Foi o que verificou uma pesquisa desenvolvida na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de La Frontera, no Chile. Nesta edição do CBN Cotidiano, Pedro Rosalen, pesquisador da Faculdade de Odontologia da Unicamp em Piracicaba, traz detalhes do assunto e explica, em especial, o poder anti-inflamatório e antioxidante dessas frutas. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Pedro e Severino - 03-10-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados