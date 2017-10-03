Estudo aponta frutas pouco conhecidas com poder anti-inflamatório

Que o consumo de frutas, de forma regular, traz benefícios ao organismo humano já é de conhecimento público. Mas você sabia que algumas daquelas que são pouco conhecidas - como bacupari-mirim, araçá-piranga, cereja-do-rio-grande, grumixama e ubajaí - podem melhorar a sua nutrição?

Foi o que verificou uma pesquisa desenvolvida na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de La Frontera, no Chile. Nesta edição do CBN Cotidiano, Pedro Rosalen, pesquisador da Faculdade de Odontologia da Unicamp em Piracicaba, traz detalhes do assunto e explica, em especial, o poder anti-inflamatório e antioxidante dessas frutas. Confira!