Estudo aponta contaminação por metais em pescado na foz do Rio Doce

Renova havia divulgado liberação de consumo de peixes e crustáceos do Rio Doce Crédito: Reprodução/Inter TV

Um artigo científico, divulgado na última semana no trabalho da "Rede Solos Bentos Rio Doce", que inclui estudantes do doutorado em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), aponta que o estuário na foz do Rio Doce em Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, ainda está contaminado por metais trazidos com a onda de rejeitos de minério da barragem da Samarco, que rompeu em novembro de 2015 em Mariana, no Estado de Minas Gerais. O biólogo e doutorando em Ciências Biológicas, Fabricio Ângelo Gabriel, é um dos autores do artigo e detalha, em entrevista ao CBN Cotidiano, o que foi constatado. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fabricio Gabriel - 04-08-20

A última análise do estudo indica que o pescado do Rio Doce ainda está contaminado por metais pesados. Em testes, foram constatadas a presença de cádmio, zinco, chumbo e cromo nos músculos e fígados dos peixes bagres, tainhas e carapebas. Foi evidenciado, ainda, o efeito nocivo dos metais, pois os peixes produziram defesas fisiológicas, ou seja, proteínas fabricadas pelo organismo quando há excesso de metais essenciais às funções biológicas ou quando se trata de algum metal indesejado.

Segundo o pesquisador, as espécies de bagres estudadas foram as que apresentaram maior contaminação, com concentrações de zinco, cobre, mercúrio, arsênio, selênio, cromo e manganês acima dos limites seguros para o consumo humano. Ângelo Gabriel lembra que, apesar dos metais zinco, cobre, cromo e manganês serem essenciais para funções biológicas dos seres vivos, podem se tornar prejudiciais, caso haja excesso no organismo. Por outro lado, a ingestão de mercúrio e arsênio, em qualquer quantidade, tem efeito tóxico.

O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA

Em nota, a Fundação Renova, responsável por implementar e gerir os programas de reparação dos impactadas do rompimento da barragem, afirmou que a presença de metais como ferro, alumínio e manganês já se encontravam em concentrações superiores às convencionais antes do rompimento.

Leia a nota na íntegra: