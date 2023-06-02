Estudo aponta cenário da pobreza e miséria no Brasil; entenda a situação no ES

Pobreza e fome Crédito: Pixabay

O “raio-X” da condição de vida dos brasileiros. A maioria da população de nove estados vive em condições de pobreza. A informação faz parte do levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), obtido a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), sobre rendimento de todas as fontes do ano de 2022.

Das 27 Unidades da Federação (UFs) brasileiras, 9 delas possuem a maior parte da população composta por pessoas em situação de pobreza, a saber, Maranhão (58,9%), Amazonas (56,7%), Alagoas (56,2%), Paraíba (54,6%), Ceará (53,4%), Pernambuco (53,2%), Acre (52,9%), Bahia (51,6%) e Piauí (50,4%). Em 2022, o Espírito Santo ficou com a 9ª menor taxa de pobreza (26,8%) entre os estados brasileiros.

Em números absolutos, 325.486 mil pessoas saíram da linha da pobreza no território capixaba entre 2021 e 2022. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, fala sobre os dados.

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OS DADOS:

- 6 estados computaram taxas de pobreza acima da média nacional (33,0%), sendo eles Amapá (49,4%), Pará (49,1%), Sergipe (47,9%), Roraima (46,8%), Rio Grande do Norte (46,2%) e Tocantins (35,8%), todos localizados nas regiões Nordeste e Norte

- O estudo aponta ainda que as menores taxas foram contabilizadas no Rio Grande do Sul (18,2%), Distrito Federal (17,3%) e Santa Catarina (13,9%)

- Quatorze UFs apresentaram taxas de extrema pobreza superiores à média do país (6,4%). As mais elevadas foram constatadas no Maranhão (15,9%), Acre (14,7%) e Alagoas (14,1%), índices acima dos valores observados em nações como o Senegal (9,3%) e Honduras (12,7%), que enfrentam problemas sociais históricos

- A extrema pobreza se mostrou menor no Mato Grosso do Sul (2,8%), Distrito Federal (2,0%) e Santa Catarina (1,9%), contextos semelhantes aos de países como Peru (2,9%) e Sérvia (1,6%), porém mantendo certo distanciamento no espaço social de nações desenvolvidas como Estados Unidos (0,2%), Dinamarca (0,2%) e Noruega (0,2%).