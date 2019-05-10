Estudo analisa se areia monazítica de Guarapari reduz dor no joelho

Pesquisadores querem comprovar efeitos medicinais da areia monazítica Crédito: A Gazeta/Fernando Madeira

Pesquisadores capixabas querem descobrir a influência da radiação das areias monazíticas de Guarapari no tratamento da dor articular do joelho, que pode ser incapacitante - a osteoartrose. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor Márcio Fronza, doutor em Ciências Farmacêuticas e coordenador de pesquisa da Universidade Vila Velha (UVV), explica que na próxima segunda-feira (13), haverá a abertura oficial para cadastro de voluntários para fazer parte do projeto, que devem ser moradores de Vitória, Vila Velha ou Cariacica.

"Um grupo vai para Guarapari e ficará com o joelho submerso nas areias monazíticas, recebendo a radiação por 30 minutos. Outro grupo, por sua vez, fará o mesmo procedimento, porém, nas areias da praia de Itapuã, em Vila Velha. Os resultados dos pacientes dos dois grupos serão comparados para a finalização da pesquisa. Os pesquisadores farão avaliações periódicas em relação à aparência da região tratada, à dor e à rigidez descritas pelos voluntários, além de uma série de testes clínicos", explicou.

Não serão escolhidos voluntários que moram em Guarapari. De acordo com Fronza, não há como garantir que, na cidades, eles estarão sem nenhuma influência do contato com a areia ou a radiação, o que pode comprometer os resultados.

Além do local de moradia, é preciso passar por uma triagem para saber se o voluntário atende a outros critérios, como possuir dor articular relacionada as atividades diárias; ausência de rigidez articular matinal superior a 30 minutos e ter idade entre 30 e 95 anos. Ouça a explicação completa na entrevista: