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Saúde

Estudo analisa eficácia de terapia celular para remissão de três tipos de câncer

Ouça entrevista com o Doutor em Hematologia e Terapia Celular, Vanderson Rocha

Publicado em 13 de Março de 2024 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2024 às 10:56
Célula, câncer
Célula, câncer Crédito: iStock
Um novo protocolo está sendo estudado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) para analisar a eficácia de uma terapia celular na remissão de três tipos de câncer: a leucemia linfóide aguda, o linfoma não Hodgkin e o mieloma múltiplo. De maneira geral, o tratamento consiste na retirada dos glóbulos brancos do sangue do paciente para que sejam modificados geneticamente em laboratório e passem a reconhecer e combater células cancerígenas. Depois da reprogramação, os leucócitos são devolvidos por meio de uma infusão, que dura, em média, 30 minutos.
Até o momento, 20 pacientes receberam o tratamento na rede privada e apresentaram bons resultados. A partir desta sexta (15), inicia-se o estudo clínico para que a terapia seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e passe a ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Durante os testes, 81 novos pacientes que lutam contra algum tipo desses três cânceres receberão o tratamento em unidades de saúde de São Paulo.
Em entrevista à CBN Vitória, doutor em Hematologia e Terapia Celular e professor titular da Universidade de São Paulo (USP), Vanderson Rocha, explica como funciona o tratamento. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Vanderson Rocha - 13-04-24

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