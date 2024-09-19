Estudantes do Ifes criam aplicativo capaz de detectar tumores de mama

Alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus da Serra, foram campeões de uma olimpíada de inovação com um aplicativo capaz de detectar tumores na mama. Com o uso de inteligência artificial, a ferramenta indica a existência de nódulos, o que auxilia no pré-diagnóstico da doença. Em conversa com a CBN Vitória, o professor coordenador da equipe, Fidelis Zanetti de Castro conta como foi o processo de desenvolvimento do app.