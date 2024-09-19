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Tecnologia

Estudantes do Ifes criam aplicativo capaz de detectar tumores de mama

Ouça entrevista com o professor coordenador do projeto, Fidelis Zanetti de Castro

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 set 2024 às 11:39
Câncer de mama
Câncer de mama Crédito: Shutterstock
Alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus da Serra, foram campeões de uma olimpíada de inovação com um aplicativo capaz de detectar tumores na mama. Com o uso de inteligência artificial, a ferramenta indica a existência de nódulos, o que auxilia no pré-diagnóstico da doença. Em conversa com a CBN Vitória, o professor coordenador da equipe, Fidelis Zanetti de Castro conta como foi o processo de desenvolvimento do app. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fidelis Zanetti - 19-09-24.mp3

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