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Escola em Vitória

Estudante que teve a perna amarrada por professor terá assistência psicológica

A entrevistada é a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:45
Emef Professora Eunice Pereira da Silva fica no bairro Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Divulgação
Durante uma aula na rede pública de Vitória, uma criança teve o tornozelo amarrado ao pé de uma cadeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Eunice Pereira da Silva, que fica no bairro Tabuazeiro. O estudante foi amarrado durante o horário da aula pelo próprio professor que ministrava a aula, na última sexta-feira (11), e a prefeitura disse que tomou ciência na segunda-feira (14). O professor foi afastado de forma preventiva pelo município e um processo administrativo foi instaurado. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) ficará a cargo das investigações. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Roshner, falou sobre o caso.
Fabio Botacin entrevista Juliana Rohsner - 18/06/2021
Segundo ela, desde que houve informação sobre o fato, houve o afastamento do professor e a instauração de um procedimento na corregedoria do órgão. A partir disso, é que foi feita a comunicação à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). 

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