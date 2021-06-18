Estudante que teve a perna amarrada por professor terá assistência psicológica

Durante uma aula na rede pública de Vitória, uma criança teve o tornozelo amarrado ao pé de uma cadeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Eunice Pereira da Silva, que fica no bairro Tabuazeiro. O estudante foi amarrado durante o horário da aula pelo próprio professor que ministrava a aula, na última sexta-feira (11), e a prefeitura disse que tomou ciência na segunda-feira (14). O professor foi afastado de forma preventiva pelo município e um processo administrativo foi instaurado. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) ficará a cargo das investigações. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Roshner, falou sobre o caso.