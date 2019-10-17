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Exame Nacional do Ensino Médio

Estudante que deixar eletrônico emitir som será eliminado do Enem

Ouça a entrevista com o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Murillo Gameiro

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2019 às 12:01
A duas semanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já estão disponíveis para consulta os cartões de confirmação de inscrição para a prova. Com o acesso, o estudante também identifica local e o horário dos testes. As provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos consecutivos em 1.727 municípios. Para esta edição, mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas. Os portões abrirão ao meio-dia, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h, lembrando que este ano não há horário de verão.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (17), o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Murillo Gameiro, ressalta que o Enem é a maior prova personalizada aplicada em todo o mundo. Uma das novidades do exame deste ano é a eliminação do estudante que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante a prova.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Murillo Gameiro - 17-10-19
PROVAS 
4 provas objetivas, com 45 questões cada
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
Ciências Humanas e suas Tecnologias;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
Matemática e suas Tecnologias.
 
REDAÇÃO
1 redação, de no máximo 30 linhas
Texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema
 
NOVIDADES
Novo sistema de inscrição;
Inclusão de foto na inscrição (opcional);
Espaço para rascunho da redação (pautado) e cálculos no final no caderno de questões;
Todos os lanches serão revistados no dia da aplicação;
Surdos, deficiente auditivos e surdocegos poderão indicar, durante a inscrição, o uso do aparelho auditivo ou de implante coclear.
Eliminação do participante que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante a prova.

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