Estudante que deixar eletrônico emitir som será eliminado do Enem

A duas semanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já estão disponíveis para consulta os cartões de confirmação de inscrição para a prova. Com o acesso, o estudante também identifica local e o horário dos testes. As provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos consecutivos em 1.727 municípios. Para esta edição, mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas. Os portões abrirão ao meio-dia, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h, lembrando que este ano não há horário de verão.

Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (17), o diretor de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Murillo Gameiro, ressalta que o Enem é a maior prova personalizada aplicada em todo o mundo. Uma das novidades do exame deste ano é a eliminação do estudante que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante a prova.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Murillo Gameiro - 17-10-19

PROVAS

4 provas objetivas, com 45 questões cada

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

REDAÇÃO

1 redação, de no máximo 30 linhas

Texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema

NOVIDADES

Novo sistema de inscrição;

Inclusão de foto na inscrição (opcional);

Espaço para rascunho da redação (pautado) e cálculos no final no caderno de questões;

Todos os lanches serão revistados no dia da aplicação;

Surdos, deficiente auditivos e surdocegos poderão indicar, durante a inscrição, o uso do aparelho auditivo ou de implante coclear.