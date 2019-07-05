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Estudante autista de Vitória conquista Olimpíada de Matemática

A vitória do estudante Gabriel Barroca na Olimpíada Brasileira de Matemáticas das Escolas Públicas (OBMEP) reafirma importância de educação inclusiva

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 19:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jul 2019 às 19:52
Um estudante de 13 anos, da escola municipal Experimental da Ufes, em Vitória, foi o único entre todas as escolas da Capital que ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemáticas das Escolas Públicas (OBMEP). A conquista foi muito comemorada entre os familiares e professores de Gabriel Barroca, principalmente pelo fato do menino ser autista e ter competido em ampla concorrência.
O autismo é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Segundo a mãe de Gabriel, Andreza Barroca Pratti, a capacidade de raciocínio dele se destaca na escola, onde é acompanhando pela educação especial, mas o desafio era o adolescente colocar no papel tudo que se passa em sua mente. A diretora da EMEF Experimental de Vitória - Ufes, Luciana Castelo, detalha a importância de vitórias como o do aluno Gabriel e das metodologias empregadas para alunos especiais na instituição. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Andresa Pratti e Luciana Castelo - 05-07-19.mp3

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