Estudante autista de Vitória conquista Olimpíada de Matemática

Um estudante de 13 anos, da escola municipal Experimental da Ufes, em Vitória, foi o único entre todas as escolas da Capital que ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemáticas das Escolas Públicas (OBMEP). A conquista foi muito comemorada entre os familiares e professores de Gabriel Barroca, principalmente pelo fato do menino ser autista e ter competido em ampla concorrência.

O autismo é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Segundo a mãe de Gabriel, Andreza Barroca Pratti, a capacidade de raciocínio dele se destaca na escola, onde é acompanhando pela educação especial, mas o desafio era o adolescente colocar no papel tudo que se passa em sua mente. A diretora da EMEF Experimental de Vitória - Ufes, Luciana Castelo, detalha a importância de vitórias como o do aluno Gabriel e das metodologias empregadas para alunos especiais na instituição. Confira!