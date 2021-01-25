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RISCO DE DESABAMENTO

Estrutura não condiz com projeto, diz Crea sobre prédio em Vila Velha

O entrevistado é o gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:22
Engenheiros do Crea fizeram avaliação em edifício que está correndo risco de desmoronamento em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Uma vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) no prédio de cinco andares que corre risco de desabar, em Vila Velha, apontou que a realidade não condiz com o projeto. Isto é, segundo o engenheiro civil e gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti, cálculo que consta no projeto de construção não está de acordo com o que, de fato, foi construído. Em entrevista à CBN Vitória, Battisti afirmou que a possibilidade de desabamento seria muito grande se o prédio não tivesse sido escorado. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Giuliano Battisti - 25-01-21.mp3

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