Estrutura não condiz com projeto, diz Crea sobre prédio em Vila Velha

Uma vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) no prédio de cinco andares que corre risco de desabar, em Vila Velha, apontou que a realidade não condiz com o projeto. Isto é, segundo o engenheiro civil e gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, Giuliano Battisti, cálculo que consta no projeto de construção não está de acordo com o que, de fato, foi construído. Em entrevista à CBN Vitória, Battisti afirmou que a possibilidade de desabamento seria muito grande se o prédio não tivesse sido escorado. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Giuliano Battisti - 25-01-21.mp3