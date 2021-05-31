Estrutura integrada vai reunir serviços para empreendedores em Vila Velha

A partir desta terça-feira (1), às 8h, empreendedores de Vila Velha serão atendidos em um único local, em estrutura integrada de serviços. Trata-se da "Vila do Empreendedor", que ficará localizada no Shopping Boulevard, na Rodovia do Sol, em Itaparica. O local vai reunir toda a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, além do Sine, Procon, Sebrae e Junta Comercial. É o que explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, em entrevista ao CBN Cotidiano.