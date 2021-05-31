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"Vila do Empreendedor"

Estrutura integrada vai reunir serviços para empreendedores em Vila Velha

Ouça detalhes em entrevista com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:36
Boulevard Shopping, em Vila Velha, é a sede da Vila do Empreendedor
Boulevard Shopping, em Vila Velha, é a sede da Vila do Empreendedor Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir desta terça-feira (1), às 8h, empreendedores de Vila Velha serão atendidos em um único local, em estrutura integrada de serviços. Trata-se da "Vila do Empreendedor", que ficará localizada no Shopping Boulevard, na Rodovia do Sol, em Itaparica. O local vai reunir toda a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, além do Sine, Procon, Sebrae e Junta Comercial. É o que explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, em entrevista ao CBN Cotidiano.
Fabio Botacin entrevista Everaldo Colodetti - 31/05/2021

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