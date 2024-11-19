Estrondo na ArcelorMittal: o que diz o Iema sobre o ocorrido

Fumaça amarela e preta que surgiu após estrondo na ArcelorMittal Tubarão Crédito: Foto do leitor

No último domingo (17), um estrondo em uma usina da ArcelorMittal, no complexo de Tubarão, assustou moradores da Grande Vitória. Um cabo para-raio caiu sobre uma rede de alta tensão, o que resultou na interrupção do fornecimento de energia e em uma densa nuvem de fumaça, visível a olho nu entre os municípios de Vitória e Serra. Logo após o incidente, os órgãos ambientais foram acionados. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) enviou uma equipe ao local para acompanhar a situação. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, fala sobre o assunto.

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O que diz a ArcelorMittal

A ArcelorMittal, unidade Tubarão, informa que o blackout (queda de energia) ocorrido ontem, dia 17, foi causado pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. Após a interrupção no fornecimento de energia, apurações iniciais apontam que um problema mecânico no filtro do blower (soprador de ar dos altos-fornos) resultou em um deslocamento abrupto de ar causando o estrondo (barulho intenso). Apesar do barulho intenso, é importante esclarecer que não houve incêndio na área, tampouco vítimas ou desvios ambientais. Os equipamentos de controle funcionaram corretamente para este tipo de ocasião.

Sobre as imagens que mostram chamas, esclarece que estas se referem à abertura dos bleeders, um dispositivo de segurança projetado para a queima controlada de gases em caso de falha no sistema. O equipamento funcionou exatamente como previsto, seguindo os protocolos de segurança adotados pela empresa, diz a Arcelor.