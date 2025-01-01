Estreante no executivo municipal, Renzo Vasconcellos assume o comando da cidade

O primeiro dia do ano é marcado pela posse dos eleitos no ano anterior. Prefeitos, vices e vereadores eleitos em 2024 assumem efetivamente o novo mandato, de 2025 a 2028, durante a manhã e a tarde desta quarta (1º). E no primeiro programa deste novo ano, o CBN Vitória inicia uma série de entrevistas com os mandatários do executivo municipal de algumas cidades capixabas:
- Renzo Vasconcelos, PSD – Posse às 9h
- Nesta quarta (1º), a CBN Vitória conversa com o prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD). Pelos próximos quatro anos, o antigo aliado de Guerino Balestrassi (MDB) comanda o Executivo da cidade no Noroeste do Espírito Santo. Durante o bate-papo, o democrata fala das expectativas para o seu mandato. Saúde humanizada, redução da insegurança e valorização do recurso humano são pontos centrais para Vasconcellos. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - RENZO VASCONCELOS - 01-01-25