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Posse dos Prefeitos - Colatina

Estreante no executivo municipal, Renzo Vasconcellos assume o comando da cidade

Prefeito pela primeira vez, ele fala das expectativas para o seu mandato de 2025 a 2028

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:50

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 jan 2025 às 12:50
O prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), tomou posse nesta quarta-feira, 1° janeiro, na Câmara de Vereadores
Prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), tomou posse nesta quarta-feira ( 1°), na Câmara de Vereadores Crédito: Divulgação
O primeiro dia do ano é marcado pela posse dos eleitos no ano anterior. Prefeitos, vices e vereadores eleitos em 2024 assumem efetivamente o novo mandato, de 2025 a 2028, durante a manhã e a tarde desta quarta (1º). E no primeiro programa deste novo ano, o CBN Vitória inicia uma série de entrevistas com os mandatários do executivo municipal de algumas cidades capixabas:
  • Renzo Vasconcelos, PSD – Posse às 9h
  • Nesta quarta (1º), a CBN Vitória conversa com o prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD). Pelos próximos quatro anos, o antigo aliado de Guerino Balestrassi (MDB) comanda o Executivo da cidade no Noroeste do Espírito Santo. Durante o bate-papo, o democrata fala das expectativas para o seu mandato. Saúde humanizada, redução da insegurança e valorização do recurso humano são pontos centrais para Vasconcellos. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - RENZO VASCONCELOS - 01-01-25

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