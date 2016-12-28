Estradas estaduais com mais sinalização e monitoramento por radares no Espírito Santo

O ano que se encerra foi de investimentos com reforço em sinalização e implantação de radares, no segundo semestre de 2016, de acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-ES), Enio Bergoli. Ele participou de mais uma entrevista da série "Retrospectiva 2016", promovida pela Rádio CBN Vitória neste mês de dezembro.
Entrevistado no programa CBN Cotidiano, na tarde desta terça-feira (27), Bergoli falou ainda sobre a obra de revitalização estrutural a ser iniciado na Rodovia ES-010 que liga a Grande Vitória ao Litoral Norte, além de esclarecer algumas dúvidas de ouvintes.
Entrevista - Paulo Rogerio - Enio Bergoli - 27-12-16.mp3