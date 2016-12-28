Estradas estaduais com mais sinalização e monitoramento por radares no Espírito Santo

O ano que se encerra foi de investimentos com reforço em sinalização e implantação de radares, no segundo semestre de 2016, de acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-ES), Enio Bergoli. Ele participou de mais uma entrevista da série "Retrospectiva 2016", promovida pela Rádio CBN Vitória neste mês de dezembro.