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Saúde

Estoques em nível crítico: entenda a importância da doação de sangue

Ouça entrevista com a médica do Hemoes, Belisa Sossai

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jun 2025 às 10:49
Doação de sangue
Doação de sangue Crédito: Shutterstock
Na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), trouxe a a informação de estoque crítico de doação de sangue no Hemoes. "O Banco de Sangue do Hemoes está com os estoques em nível crítico. Precisamos de doadores com urgência. Cada doação pode salvar até quatro vidas", informou. Diante desse cenário, são realizadas as ações do "Junho Vermelho", dedicado à valorização e ao incentivo à doação voluntária de sangue. "A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, manter os estoques abastecidos durante todo o ano, especialmente no período de temperaturas mais baixas, quando há queda nos números de doações e parabenizar os doadores regulares", informa. Em entrevista à CBN Vitória, a médica do Hemoes, Belisa Sossai, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Belisa Sossai – 04-06-25.mp3

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