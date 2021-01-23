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"Estigma mata": psiquiatra fala sobre preconceito ao doente mental

Segundo a médica psiquiatra Leticia Mameri Trés, o preconceito ao doente mental é prejudicial. "O estigma mata. Afasta a pessoa do tratamento"

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 09:12

Publicado em 

23 jan 2021 às 09:12
Mulher deprimida Crédito: divulgação
No último domingo (17), o tema escolhido para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) trouxe à luz o estigma associado às doenças mentais. No mundo, há mais de 1 bilhão de pessoas afetadas por transtornos psicológicos, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Mas o estigma, ou seja, o preconceito com o doente mental, ainda é um obstáculo para o tratamento. Em entrevista à CBN Vitória, a médica psiquiatra Leticia Mameri Trés, diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), é categórica: o estigma mata. Acompanhe a entrevista!
Entrevista - Gabriela Martins - Leticia Mameri Trés - 24-01-21.mp3
"O adoecimento da mente é igual o adoecimento de qualquer outra parte do nosso corpo. Se o coração pode dar problema, porque o cérebro não pode?", indaga a médica, que conclui: "O cérebro adoece como qualquer outro órgão". Segundo ela, o preconceito ao doente mental é prejudicial. "O estigma mata. Afasta a pessoa do tratamento. E precisamos expôr que as pessoas que estão passando por uma doença mental tem uma maior chance aumentada de atentar sobre a própria vida ou a vida de outros". E esclarece: psicofobia é crime.

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