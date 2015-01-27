Estiagem prejudica safra de café no Espírito Santo e perdas podem ser maiores na região Sul

A estiagem, as altas temperaturas e a insolação, associadas a outros fatores, devem provocar queda na safra de café do Espírito Santo. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A queda na safra de café Conilon já era esperada, mas a situação se agravou por conta da seca.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o pesquisador do Incaper e coordenador do programa estadual de cafeicultura, Romário Gava Ferrão, a situação no Norte é considerada grave devido ao quadro de estiagem histórico, mas neste ano, as maiores perdas devem ocorrer nas regiões montanhosas do sul capixaba. Ouça.