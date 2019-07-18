Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Estiagem pode levar a decreto de situação de alerta para todo o ES
FALTA DE CHUVA

Estiagem pode levar a decreto de situação de alerta para todo o ES

É que o estuda a Agência Estadual de Recursos Hídricos

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jul 2019 às 12:22
A Agência Estadual de Recursos Hídricos não descarta a possibilidade de decretar situação de alerta em todo o Espírito Santo, já a partir da próxima semana, por conta da estiagem. De acordo com o diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert, a tendência é de queda drástica na vazão dos rios que abastecem as cidades capixabas.
Nas cidades de Santa Teresa e São Roque do Canaã a situação é mais grave. A baixa vazão do rio Santa Maria do Doce já afetou as sub-bacias de outros cinco rios: Perdido, Alto Santa Maria, Tabocas, Cinco de Novembro e Vinte e Cinco de Julho. Produtores rurais da região só poderão irrigar lavouras em dias pares do mês.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 18-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados