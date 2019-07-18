Estiagem pode levar a decreto de situação de alerta para todo o ES

A Agência Estadual de Recursos Hídricos não descarta a possibilidade de decretar situação de alerta em todo o Espírito Santo, já a partir da próxima semana, por conta da estiagem. De acordo com o diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert, a tendência é de queda drástica na vazão dos rios que abastecem as cidades capixabas.

Nas cidades de Santa Teresa e São Roque do Canaã a situação é mais grave. A baixa vazão do rio Santa Maria do Doce já afetou as sub-bacias de outros cinco rios: Perdido, Alto Santa Maria, Tabocas, Cinco de Novembro e Vinte e Cinco de Julho. Produtores rurais da região só poderão irrigar lavouras em dias pares do mês.