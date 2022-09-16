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Mais chuva

Estiagem: fumar e acender vela estão proibidos no Convento da Penha

As medidas já estão valendo para evitar incêndios na mata do Convento que está muito seca

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2022 às 10:36
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
O avanço da seca que atinge o Espírito Santo há meses tem mobilizado até os freis do Convento da Penha, em Vila Velha. Em um comunicado divulgado esta semana, eles pedem para que a população capixaba ore pela chegada da chuva, "na medida certa" e ainda fazem diferentes recomendações para quem for visitar o principal cartão-postal do Estado. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o Frei Djalmo Fuck, Guardião do Convento, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Frei Djalmo Fuck - 16-09-22
No Estado, os efeitos do período de estiagem que começou em abril deste ano já começam a ser sentido: a redução do volume do Rio Doce, em Linhares, chegou ao patamar da seca de 2016. Já em Itapemirim, no Sul do Estado, pastos estão completamente secos e muitos animais estão morrendo de fome. “Estamos precisando dessa água tão necessária para nosso Espírito Santo, para nossas famílias, nossas lavouras, nossas plantações. A gente acompanha a situação do interior, dos agricultores… Como têm sofrido com a falta de chuva", apontou frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.
ORIENTAÇÕES VÁLIDAS PARA PERÍODO DE SECA
- Fica proibido fumar em qualquer ambiente das dependências do Convento da Penha.
- Não acenda velas ao logo do caminho, na mata, “no cantinho” e muito menos no gramado. O único lugar onde os fiéis podem acender velas é o velário que tem aos pés do Santuário, próximo às palmeiras imperiais do Campinho.
- Evite sentar na grama do Campinho, pois ela está em processo de recuperação e revitalização.
- Não jogue lixo na mata do Convento. Descarte materiais em uma das lixeiras espalhadas por todo o Santuário da Natureza.
SITUAÇÃO PREOCUPA
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo não tem acumulados significativos de chuva desde abril deste ano. A expectativa é que as precipitações comecem a partir de outubro, diminuindo os efeitos do atual período de seca. Em agosto, o Governo do Estado decretou estado de atenção sobre a seca. O documento – assinado pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Anhert – previa um estresse hídrico e a redução da oferta de água para diversas finalidades nos meses seguintes. A Agerh já destacou que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais, sob a possibilidade de regras excepcionais de redução do uso de água pelos capixabas.
[fonte: A Gazeta]

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