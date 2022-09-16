Estiagem: fumar e acender vela estão proibidos no Convento da Penha

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

O avanço da seca que atinge o Espírito Santo há meses tem mobilizado até os freis do Convento da Penha, em Vila Velha. Em um comunicado divulgado esta semana, eles pedem para que a população capixaba ore pela chegada da chuva, "na medida certa" e ainda fazem diferentes recomendações para quem for visitar o principal cartão-postal do Estado. Em entrevista a Rádio CBN Vitória, o Frei Djalmo Fuck, Guardião do Convento, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Frei Djalmo Fuck - 16-09-22

No Estado, os efeitos do período de estiagem que começou em abril deste ano já começam a ser sentido: a redução do volume do Rio Doce, em Linhares, chegou ao patamar da seca de 2016. Já em Itapemirim, no Sul do Estado, pastos estão completamente secos e muitos animais estão morrendo de fome. “Estamos precisando dessa água tão necessária para nosso Espírito Santo, para nossas famílias, nossas lavouras, nossas plantações. A gente acompanha a situação do interior, dos agricultores… Como têm sofrido com a falta de chuva", apontou frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.

ORIENTAÇÕES VÁLIDAS PARA PERÍODO DE SECA

- Fica proibido fumar em qualquer ambiente das dependências do Convento da Penha.

- Não acenda velas ao logo do caminho, na mata, “no cantinho” e muito menos no gramado. O único lugar onde os fiéis podem acender velas é o velário que tem aos pés do Santuário, próximo às palmeiras imperiais do Campinho.

- Evite sentar na grama do Campinho, pois ela está em processo de recuperação e revitalização.

- Não jogue lixo na mata do Convento. Descarte materiais em uma das lixeiras espalhadas por todo o Santuário da Natureza.

SITUAÇÃO PREOCUPA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo não tem acumulados significativos de chuva desde abril deste ano. A expectativa é que as precipitações comecem a partir de outubro, diminuindo os efeitos do atual período de seca. Em agosto, o Governo do Estado decretou estado de atenção sobre a seca. O documento – assinado pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Anhert – previa um estresse hídrico e a redução da oferta de água para diversas finalidades nos meses seguintes. A Agerh já destacou que poderá estabelecer restrições caso haja o agravamento da situação nas bacias hidrográficas estaduais, sob a possibilidade de regras excepcionais de redução do uso de água pelos capixabas.