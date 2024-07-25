Estiagem avança e cidades do ES estão em situação de seca; Agerh explica

Alerta no país! Mais de mil cidades em todo o Brasil estão vivendo sob uma seca severa ou extrema. Segundo os dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ligado ao governo federal e que monitora a estiagem pelo país, 1.024 cidades estão sob a classificação de seca entre extrema e severa (a mais alta da escala). Isso representa 1/5 dos municípios brasileiros. Todos os 78 municípios do Espírito Santo enfrentam alguma situação de seca. Os dados foram trazidos pelo portal "G1" na quarta-feira (24).