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Seca no ES

Estiagem avança e cidades do ES estão em situação de seca; Agerh explica

Segundo os dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), todos os 78 municípios do Espírito Santo enfrentam alguma situação de seca

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 11:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jul 2024 às 11:41
A seca no Rio Doce em Colatina
Seca do Rio Doce, em Colatina. em 2021 Crédito: Heriklis Douglas
Alerta no país! Mais de mil cidades em todo o Brasil estão vivendo sob uma seca severa ou extrema. Segundo os dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ligado ao governo federal e que monitora a estiagem pelo país, 1.024 cidades estão sob a classificação de seca entre extrema e severa (a mais alta da escala). Isso representa 1/5 dos municípios brasileiros. Todos os 78 municípios do Espírito Santo enfrentam alguma situação de seca. Os dados foram trazidos pelo portal "G1" na quarta-feira (24).
O monitoramento classifica as cidades em quatro categorias de seca: severa, extrema, moderada e fraca. No estado, seis cidades estão classificadas como seca severa. São elas: Colatina, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, São Roque do Canaã e Santa Teresa. Outras 51 cidades estão em seca moderada (entre elas, Vitória, Serra, Cariacica e Viana) e 21 em seca fraca (entre elas, Vila Velha). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Fabio Ahnert - 25-07-24

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