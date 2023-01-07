Estética e saúde: saiba quais são os procedimentos mais procurados por homens

A vaidade masculina, que já foi por muito tempo motivo de piada entre os homens, agora não só ganha importância, como o homem moderno busca cada vez mais mecanismos para manter a beleza, cuidar da saúde e se sentir melhor com o corpo. O mercado de beleza está atento a isso e proporciona inúmeros tratamentos voltados a esse público. A maioria deles, são os mesmos que estão disponíveis para as mulheres. A cada dia, cresce bastante o mercado que engloba os tratamentos com fins estéticos para o público masculino. Vários fatores justificam esse movimento, como o aumento da busca pelo bem-estar, o intenso desejo em atingir a melhor versão, o grande investimento na publicidade de produtos para este perfil de paciente, a maior expectativa de vida e a diminuição do preconceito em relação aos procedimentos estéticos para homens. Em entrevista à CBN Vitória, a biomédica Vanessa Cabral, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!