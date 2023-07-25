Estelionatos mais que quadruplicam no Brasil; saiba situação no ES

Golpes digitais agora miram os adolescentes Crédito: Pexels

O número de estelionatos no Brasil mais que quadruplicou nos últimos cinco anos: em 2022, foram registrados 1.819.409 casos do crime, 326% a mais que em 2018, quando ocorreram 426.799 registros. Foram 151,6 mil casos por mês; Quase 5 mil por dia; 208 golpes por hora e cerca de 3,5 registros de estelionato por minuto no ano passado. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgada na última semana.

Além do estelionato comum, o país registrou um aumento ainda mais expressivo em relação ao crime cometido por meio eletrônico, fruto da pandemia da covid. Em 2021, houve 120.470 registros; em 2022, foram 200.322 casos, um aumento de 66,2%. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, Guilherme Eugênio Rodrigues, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Guilherme Eugênio Rodrigues - 25-07-23.mp3

LISTA DOS GOLPES MAIS COMUNS

1. Golpe da venda de bens alheios pelo Instagram e Face

2. Golpe do intermediário

3. Golpe do pedido de dinheiro pelo WhatsApp

4. Empréstimo em nome da vítima

5. Invasão de dispositivo e acesso indevido às contas da vítima, ou compras com o cartão dela

6. Golpe do saque do FGTS

7. Golpe do Pix com falso comprovante

8. Golpe da corrente de Pix