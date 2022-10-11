'Estaremos presentes até que volte à normalidade', garante secretário de Segurança sobre tensão em bairros de Vitória

Um quinto ônibus foi atacado por criminosos no fim da tarde desta terça-feira (11), próximo à Praça do Papa, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Pelo menos outros quatro coletivos foram alvos de ataques – três queimados e um metralhado – após a morte de Jonathan Candida Cardoso, de 26 anos, cuja função era realizar a segurança de Fernando Morais Pereira Pimenta, o "Marujo", chefe do tráfico de drogas no Bairro da Penha. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que as forças policiais do Estado continuarão presentes nos bairros a fim de garantir a segurança da população. "Estaremos presentes até que volte à normalidade e para que o cidadão possa voltar com segurança para sua residência", defendeu. Ouça a conversa completa!