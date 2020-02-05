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"Estamos vivendo em prisão domiciliar", diz capixaba na China

O empresário capixaba Marcos Caldeira, que atua do ramo de pedras ornamentais e mora na China desde 2013 e só sai de casa atualmente para atividades essenciais

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 12:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 fev 2020 às 12:44
Rota Xiamen, Fujian, China para Wuhan, Hubei, China Crédito: GoogleMaps
O empresário capixaba Marcos Caldeira, que atua do ramo de pedras ornamentais e mora na China desde 2013, declarou em entrevista à rádio CBN Vitória, nesta quarta-feira (05) que por conta da epidemia de Coronavírus, a família está vivendo praticamente em uma espécie de "prisão domiciliar".
A rotina dele é basicamente ficar dentro de casa, acompanhado da mulher e do filho chineses. No momento, apenas serviços essenciais como farmácias e supermercados estão funcionando na província onde mora.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Caldeira - 05-02-20
Marcos Caldeira, de 33 anos, se mudou em 2013 para Xiamen (província de Fujian), na China. Xiamen fica a cerca de mil quilômetros de distância de Wuhan, que é a cidade com maior foco do coronavírus.
“Certamente temos o receio de ser infectado. A nossa principal forma de prevenção tem sido ficar em casa e sem contato com outras pessoas. Além disso, tivemos que reforçar os cuidados relacionados a higiene e também à saúde.”
E por conta da epidemia de Coronavírus, na Câmara de Comércio Brasil/China suspendeu os serviços de assessoria a expedição de visto chinês, trabalhos com tradutores e o agendamento de visitas a empresas instaladas na China.
Nesse mesmo sentido, também está parado o comércio bi-lateral. Os produtos fabricados no Espírito Santo não enviados ao país oriental e nem os chineses podem ser encaminhados às cidades capixabas. Na avaliação do presidente da Câmara Brasil/China aqui no Espírito Santo, a agropecuária e o granito são as que mais sofrem o impacto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Eiras - 05-02-20
Na próxima semana (11 a 14 de fevereiro), Vitória recebe a Vitória Stone Fair com participantes de mais de 50 países. A China não vai enviar representantes.

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