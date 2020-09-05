"Estamos saindo do isolamento social e entrando na convivência social"

Na próxima segunda-feira, entrará em vigor a nova atualização do Mapa de risco, com mudanças significativas para a Grande Vitória. Isso porque apenas dois municípios da região, Vitória e Serra, passarão do risco Moderado para o Baixo. Seus vizinhos, Vila Velha, Cariacica e Viana, continuam no risco Moderado.

O Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, um dos coordenadores da equipe do Centro de Comando e Controle no Estado, é o nosso entrevistado agora na CBN Vitória, para analisar essas e outras informações da nova atualização do Mapa de Risco e chamar a atenção do capixaba sobre os cuidados nesse momento em que muitos estão achando que “ganharam mais liberdade”.