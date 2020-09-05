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Coronel dos Bombeiros

"Estamos saindo do isolamento social e entrando na convivência social"

Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, explica na CBN Vitória deste sábado (5) os detalhes do novo mapa de risco divulgado pelo governo do Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 10:35

Publicado em 

05 set 2020 às 10:35
Na próxima segunda-feira, entrará em vigor a nova atualização do Mapa de risco, com mudanças significativas para a Grande Vitória. Isso porque apenas dois municípios da região, Vitória e Serra, passarão do risco Moderado para o Baixo. Seus vizinhos, Vila Velha, Cariacica e Viana, continuam no risco Moderado.
O Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, um dos coordenadores da equipe do Centro de Comando e Controle no Estado, é o nosso entrevistado agora na CBN Vitória, para analisar essas e outras informações da nova atualização do Mapa de Risco e chamar a atenção do capixaba sobre os cuidados nesse momento em que muitos estão achando que “ganharam mais liberdade”.
Ele reforçou os cuidados a serem tomados agora que, segundo o coronel, "estamos saindo do isolamento social e entrando na convivência social". Confira os detalhes da entrevista!

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