"Estamos na véspera da ascensão dos casos" alerta médico de UTI no ES

Desde o início do surto do novo coronavírus, a CBN Vitória reforçou as entrevistas com profissionais de saúde para orientar sobre medidas para evitar a propagação da doença e, portanto, a infecção pelo vírus. Já nesta terça-feira (21), vamos te levar para dentro de um hospital e entender como está a atuação de médicos, enfermeiros e demais profissionais na linha de frente de combate a Covid-19.

O entrevistado é o médico cardiologista Eduardo Castro, que está desde o dia 24 de março trabalhando exclusivamente em uma unidade de Covid-19 de um hospital particular na Serra. Nesta entrevista você vai entender como é a rotina de atendimento a suspeitos e confirmados da doença e o que as equipes médicas vêm fazendo para tratar os pacientes. Questionado em que fase atual estamos da pandemia, o médico Eduardo Castro avalia que "estamos na véspera da ascensão dos casos" e que já no próximo mês de maio o Espírito Santo deve atingir sua capacidade máxima de atendimento de UTIs.