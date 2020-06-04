"Estamos flexibilizando medidas, mas vamos precisar voltar degraus"

Nesta quinta-feira (04), na rádio CBN Vitória, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, avaliou que diante do aumento dos casos de coronavírus, está na hora de reduzir a circulação das pessoas nas ruas, assim como das atividades econômicas. No entanto, segundo ele, caminhar para o lockdown é uma medida que precisa ser tomada de forma conjunta. "Nós estamos subindo uma escada, flexibilizando medidas, mas talvez vamos precisar voltar alguns degraus", explicou.