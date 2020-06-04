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"Estamos flexibilizando medidas, mas vamos precisar voltar degraus"

Ouça a entrevista com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jun 2020 às 11:37
Nesta quinta-feira (04), na rádio CBN Vitória, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, avaliou que diante do aumento dos casos de coronavírus, está na hora de reduzir a circulação das pessoas nas ruas, assim como das atividades econômicas. No entanto, segundo ele, caminhar para o lockdown é uma medida que precisa ser tomada de forma conjunta. "Nós estamos subindo uma escada, flexibilizando medidas, mas talvez vamos precisar voltar alguns degraus", explicou. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Audifax Barcelos - 04-06-20

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