"Estamos falando de uma maioria que vem sendo minorizada", diz ministra do TSE sobre participação feminina em eleições

"Estamos falando de uma maioria que vem sendo minorizada". Esta é a defesa da ministra Edilene Lôbo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a participação das mulheres nas eleições. A ministra defende que as mulheres são as maiores vítimas dos crimes de violência política do Brasil, principalmente pelos meios digitais. Edilene é a primeira magistrada negra da história do Tribunal.