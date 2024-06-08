"Estamos falando de uma maioria que vem sendo minorizada", diz ministra do TSE sobre participação feminina em eleições

"Estamos falando de uma maioria que vem sendo minorizada". Esta é a defesa da ministra Edilene Lôbo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a participação das mulheres nas eleições. A ministra defende que as mulheres são as maiores vítimas dos crimes de violência política do Brasil, principalmente pelos meios digitais. Edilene é a primeira magistrada negra da história do Tribunal.
A ministra foi uma das participantes do XIII Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal (EBAC-ES), ocorrido em Vitória. O evento discutiu temas relevantes para a sociedade, como fake news, política criminal de drogas, ESG, economia digital, crimes eleitorais e perspectiva de gênero e raça. Em conversa concedida à jornalista Luciane Ventura, ela detalha também como o TSE vai agir este ano para coibir a violência política contra as mulheres. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - LUCIANE VENTURA - EDILENE LÔBO - CBN - 08-06-24.mp3