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Investigação

'Estamos cortando a própria carne e não podemos aceitar laranjas podres no nosso meio', diz chefe da PC no ES

Cinco policias da Narcóticos são investigados por venda de entorpecentes; dois estão presos

Publicado em 30 de Março de 2026 às 12:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mar 2026 às 12:43
José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darci Arruda, afirmou nesta segunda-feira (30) que a instituição vai agir ao rigor da lei para punir desvios internos, se referindo às denúncias de envolvimento de policiais civis com o tráfico de drogas. Em entrevista à CBN Vitória, Arruda confirmou que são 5 policiais investigados, sendo dois já presos e três afastados. "Estamos cortando a própria carne e não aceitamos este tipo de comportamento. A gente precisa resgatar a imagem com trabalho sério e nâo podemos aceitar que tenhamos laranjas podres no nosso meio', finalizou. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Darcy Arruda - 30-03-26.mp3
O programa Fantástico, da TV Globo,  exibiu neste domingo (29) uma reportagem com áudios, vídeos e depoimentos exclusivos da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Espírito Santo sobre o caso. A investigação aponta que policiais civis do Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc), principal departamento de combate ao tráfico de drogas do estado, teriam se aliado a criminosos para desviar entorpecentes apreendidos em operações e realizando a revenda no mercado ilegal por meio de traficantes ligados ao grupo.

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