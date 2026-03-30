'Estamos cortando a própria carne e não podemos aceitar laranjas podres no nosso meio', diz chefe da PC no ES

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darci Arruda, afirmou nesta segunda-feira (30) que a instituição vai agir ao rigor da lei para punir desvios internos, se referindo às denúncias de envolvimento de policiais civis com o tráfico de drogas. Em entrevista à CBN Vitória, Arruda confirmou que são 5 policiais investigados, sendo dois já presos e três afastados. "Estamos cortando a própria carne e não aceitamos este tipo de comportamento. A gente precisa resgatar a imagem com trabalho sério e nâo podemos aceitar que tenhamos laranjas podres no nosso meio', finalizou.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Darcy Arruda - 30-03-26.mp3
O programa Fantástico, da TV Globo, exibiu neste domingo (29) uma reportagem com áudios, vídeos e depoimentos exclusivos da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Espírito Santo sobre o caso. A investigação aponta que policiais civis do Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc), principal departamento de combate ao tráfico de drogas do estado, teriam se aliado a criminosos para desviar entorpecentes apreendidos em operações e realizando a revenda no mercado ilegal por meio de traficantes ligados ao grupo.