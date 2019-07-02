Estados e municípios devem ser incluídos na Reforma da Previdência?

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reúne nesta nesta terça-feira (2) com governadores para discutir a reforma da Previdência. O objetivo é garantir a inclusão dos estados e municípios na reforma em tramitação.
Ainda nesta terça-feira (02), o relator da reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), deve apresentar uma complementação do relatório com ajustes negociados com líderes. Para debater o tema, a CBN Vitória convidou dois deputados federais da bancada federal capixaba: Sergio Vidigal (PDT) e Helder Salomão (PT). Acompanhe:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Vidigal e Helder Salomão - 02-07-19