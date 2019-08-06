Estados defendem fundos para equalizar perdas de receitas tributárias

Com o fim do recesso parlamentar, as discussões que envolvem as reformas voltam a ganhar força em Brasília – incluindo a tributária. Na última semana, secretários estaduais de Fazenda defenderam um projeto alternativo de reforma tributária durante reunião do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda. Os Estados querem garantir autonomia para arrecadar impostos e manutenção de políticas de incentivo regional, conforme explicou o secretário de Estado da Fazenda, Rogélio Pegoretti, em entrevista à rádio CBN Vitória. O Espírito Santo ainda não estimou quando perderia com as propostas em discussão, já que ainda falta a definição de alíquotas. No entanto, Pegoretti ressalta que com o fim da guerra fiscal, o Estado teria que buscar novas formas de atração de investimentos por conta do fim dos incentivos fiscais.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogelio Pegoretti - 06-08-19

Na Câmara dos Deputados os parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) já aprovaram a admissibilidade de uma das proposta de reforma tributária, que prevê a criação de um imposto sobre valor agregado que substituiria outros cinco (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS). A análise segue agora numa comissão especial instalada para debater o assunto.

Já no Senado, em julho, o presidente da casa, apresentou uma proposta de reforma tributária com base em um texto elaborado pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly. A proposta prevê a substituição de 9 impostos por 1: o Imposto Sobre Operações de Bens e Serviços (IBS).

O governo federal também pretende apresentar a sua a proposta tributária com unificação dos impostos federais.