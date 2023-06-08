Estados brasileiros voltam a registrar mortes por febre amarela; estamos em sinal de alerta?

Após três anos sem registrar casos de febre amarela, o estado de São Paulo confirmou, nas últimas semanas, novas ocorrências da doença neste ano de 2023. Especialistas explicam que o vírus da febre amarela é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A doença não é passada de pessoa a pessoa. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemagogus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue). Diante desse cenário, estamos em sinal de alerta no Espírito Santo? Em entrevista à CBN Vitória, o médico Lauro Ferreira Pinto, Doutor em Doenças Infecciosas e professor da Emescam, fala sobre o assunto.