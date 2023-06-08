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Saúde

Estados brasileiros voltam a registrar mortes por febre amarela; estamos em sinal de alerta?

Ouça entrevista com o médico Lauro Ferreira Pinto, Doutor em Doenças Infecciosas

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2023 às 10:24
Mosquito da dengue
Mosquito  Crédito: Pixabay
Após três anos sem registrar casos de febre amarela, o estado de São Paulo confirmou, nas últimas semanas, novas ocorrências da doença neste ano de 2023. Especialistas explicam que o vírus da febre amarela é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A doença não é passada de pessoa a pessoa. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemagogus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue). Diante desse cenário, estamos em sinal de alerta no Espírito Santo? Em entrevista à CBN Vitória, o médico Lauro Ferreira Pinto, Doutor em Doenças Infecciosas e professor da Emescam, fala sobre o assunto. 
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - LAURO FERREIRA - 12.01s - 08-06-23.mp3

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