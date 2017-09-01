Estado tem 415 mil empresas em atividade, mostra Empresômetro

O Espírito Santo já tem 415 mil empresas em atividade, segundo o Empresômetro, serviço com base em pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Segundo informações da coluna “Economia Capixaba”, de A Gazeta, desse universo, 283 mil (ou 93%), são micro e pequenos empreendimentos. Três mil foram criados em apenas um mês, de junho para julho, de acordo com a Receita Federal. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Alexandre Fiorot, diretor regional do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) em Vitória, explica que o número é importante para entender o cenário econômico local e a importância dos micro e pequenos na geração de emprego na região. "Mas é importante ressaltar que essa análise tem que levar em conta a burocracia e, às vezes, o alto valor para também fechar uma empresa. Há muitos números de CNPJs que estão com atividade nula nos últimos anos, mais um sinal da crise econômica", informou. Ouça a entrevista completa: