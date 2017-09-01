Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA

Estado tem 415 mil empresas em atividade, mostra Empresômetro

Publicado em 01 de Setembro de 2017 às 19:53

Publicado em 

01 set 2017 às 19:53
O Espírito Santo já tem 415 mil empresas em atividade, segundo o Empresômetro, serviço com base em pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Segundo informações da coluna “Economia Capixaba”, de A Gazeta, desse universo, 283 mil (ou 93%), são micro e pequenos empreendimentos. Três mil foram criados em apenas um mês, de junho para julho, de acordo com a Receita Federal. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Alexandre Fiorot, diretor regional do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) em Vitória, explica que o número é importante para entender o cenário econômico local e a importância dos micro e pequenos na geração de emprego na região. "Mas é importante ressaltar que essa análise tem que levar em conta a burocracia e, às vezes, o alto valor para também fechar uma empresa. Há muitos números de CNPJs que estão com atividade nula nos últimos anos, mais um sinal da crise econômica", informou. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Augusto Fiorotti - 01-09-17.mp3
Na Grande Vitória, os números também chamam a atenção. Em Vila Velha, por exemplo, 62.336 empresas já foram criadas neste ano - superando o número de 54.296, de 2015, e 61.462 de 2016. Vitória, Serra e Cariacica terminam o ranking de criação de empresas na Região Metropolitana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados