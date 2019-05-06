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Estado registra mais de 200 casos de dengue por dia em 2019

Foram mais de 25 mil casos registrados da doença somente nos quatro primeiros meses deste ano, contra 4.366 no mesmo período em 2018

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2019 às 11:14
O Espírito Santo vem registrando mais de 200 casos de dengue por dia este ano. Os dados apontam que nos quatro primeiros meses deste ano, as ocorrências saltaram: foram registrados 25.217 casos,  enquanto que no mesmo período no ano passado foram 4.366. O que dá em média, 210 casos por dia no Estado - no ano passado foram 36 casos.
Diante dessa situação, algumas medidas podem ser adotadas dentro de casa para evitar a picada desse mosquito. O Coordenador do Programa Estadual de Combate ao Aedes Aegypti, Roberto Laperriere Jr., destaca que para eliminar o risco da doença é preciso não descuidar das formas de proliferação do mosquito transmissor e acabar com os focos dentro de casa. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Laperriere Jr - 06-05-19

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