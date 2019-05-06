Estado registra mais de 200 casos de dengue por dia em 2019

O Espírito Santo vem registrando mais de 200 casos de dengue por dia este ano. Os dados apontam que nos quatro primeiros meses deste ano, as ocorrências saltaram: foram registrados 25.217 casos, enquanto que no mesmo período no ano passado foram 4.366. O que dá em média, 210 casos por dia no Estado - no ano passado foram 36 casos.
Diante dessa situação, algumas medidas podem ser adotadas dentro de casa para evitar a picada desse mosquito. O Coordenador do Programa Estadual de Combate ao Aedes Aegypti, Roberto Laperriere Jr., destaca que para eliminar o risco da doença é preciso não descuidar das formas de proliferação do mosquito transmissor e acabar com os focos dentro de casa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Laperriere Jr - 06-05-19