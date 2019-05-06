Estado registra mais de 200 casos de dengue por dia em 2019

O Espírito Santo vem registrando mais de 200 casos de dengue por dia este ano. Os dados apontam que nos quatro primeiros meses deste ano, as ocorrências saltaram: foram registrados 25.217 casos, enquanto que no mesmo período no ano passado foram 4.366. O que dá em média, 210 casos por dia no Estado - no ano passado foram 36 casos.