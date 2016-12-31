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Crise Hídrica

Estado registra mais de 1,5 mil crimes de abastecimento irregular de água

Barragens e captações irregulares e desvio de curso dágua são alguns dos crimes identificados pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 04:11

Publicado em 

31 dez 2016 às 04:11
Nos últimos anos, a Polícia Ambiental do Espírito Santo precisou intensificar a fiscalização por causa do aumento dos crimes relacionados a crise hídrica. Por causa da falta de chuvas nos últimos três anos, o número de crimes voltados aos recursos hídricos, como barragens e captações irregulares e desvio de curso d’água, aumentou mais de 1.000%, passando de 141 ocorrências em 2013 para 1.568 até outubro deste ano.
De acordo com o capitão Patrício Fiorin, da Polícia Militar Ambiental, a crise hídrica fez com que muitos rios do interior do Espírito Santo, principalmente nas regiões Norte e Noroeste, secassem. Com isso, o governo do Estado proibiu a captação de água que não fosse para consumo humano e animal. Sem poder utilizar a água para irrigação, muitos agricultores tentaram burlar a fiscalização.
Entrevista - Paulo Rogério - Capitão Patricio - 28-12-16.mp3

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