Estado registra mais de 1,5 mil crimes de abastecimento irregular de água

Nos últimos anos, a Polícia Ambiental do Espírito Santo precisou intensificar a fiscalização por causa do aumento dos crimes relacionados a crise hídrica. Por causa da falta de chuvas nos últimos três anos, o número de crimes voltados aos recursos hídricos, como barragens e captações irregulares e desvio de curso d’água, aumentou mais de 1.000%, passando de 141 ocorrências em 2013 para 1.568 até outubro deste ano.