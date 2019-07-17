Estado quer servidor trabalhando enquanto tramita aposentadoria

Os servidores públicos estaduais que quiserem continuar trabalhando após ingressarem com pedido de aposentadoria e até a tramitação final do pedido, poderão solicitar a permanência nas suas atividades. De acordo com o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa permitirá que ao invés de ser afastado imediatamente após solicitar a aposentadoria, o servidor estadual possa, se concordar, continuar trabalhando até que o benefício seja concedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM). Hoje, o funcionário público da esfera estadual, de qualquer Poder, é afastado automaticamente do cargo quando requer a aposentadoria.