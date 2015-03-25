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Estado quer receber R$ 6 bilhões de devedores

De acordo com o procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, José Alexandre Rezende Bellote, serão convidados os representantes das 200 maiores devedoras de ICMS

Publicado em 25 de Março de 2015 às 15:38

Publicado em 

25 mar 2015 às 15:38
A Procuradoria Geral do Estado quer reaver cerca de R$ 6 bilhões em recursos provenientes de ICMS não pagos ou sonegados por empresas no Espírito Santo.
A partir de abril deste ano, a PGE dará início a uma série de reuniões, na tentativa de conciliação com os devedores. De acordo com o procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, José Alexandre Rezende Bellote, serão convidados os representantes das 200 maiores devedoras de ICMS. A tentativa, segundo Bellote, é reduzir o tempo de recuperação que na Justiça costuma levar até dez anos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Alexandre Rezende Bellote - 25-03-15

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