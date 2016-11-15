Na última sexta-feira, 11 de novembro, completou-se um ano desde que o Brasil foi oficialmente atingido por uma das maiores epidemias de sua história. Em 11 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde decretou a epidemia do vírus da zika como Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. Naquela data, já se passavam dois meses desde que médicos do Nordeste alertaram para o alto número de nascimentos de bebês com microcefalia em diversos estados.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, Gilsa Rodrigues, aponta número de casos e de óbitos de infecção por dengue, zika e febre chikungunya, além de bebês com microcefalia.
Ela afirma que o Estado pode ter surto de febre chikungunya no próximo Verão. Confira a entrevista completa:
Entrevista - Alexandre Lemos - Gilza Rodrigues - 24.11s - 15-11-16