Estado fará auditoria nos contratos do governo, em algumas áreas, para identificar indícios de corrupção

O novo secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, declarou em entrevista na Rádio CBN Vitória que o Estado fará uma auditoria para identificar possíveis atos corruptos em contratos estabelecidos nos últimos anos, em diferentes áreas e projetos. Zenkner também explicou como será aplicada a Lei Anticorrupção no Estado. Outra ação prioritária da pasta será o levantamento de informações, por meio de uma pesquisa, para aperfeiçoar, ampliar e melhorar o acesso a dados disponibilizados no Portal da Transparência. Ouça a entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Sec Marcelo Zenkner - 07-01-15