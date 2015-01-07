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GOVERNO HARTUNG: TRANSPARÊNCIA

Estado fará auditoria nos contratos do governo, em algumas áreas, para identificar indícios de corrupção

A informação é do novo secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, que detalha como será aplicada a Lei Anticorrupção; Estado também vai consultar a população, por meio de pesquisa, sobre como melhorar o acesso a informações no Portal da transparência

Publicado em 07 de Janeiro de 2015 às 11:29

Publicado em 

07 jan 2015 às 11:29
O novo secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, declarou em entrevista na Rádio CBN Vitória que o Estado fará uma auditoria para identificar possíveis atos corruptos em contratos estabelecidos nos últimos anos, em diferentes áreas e projetos. Zenkner também explicou como será aplicada a Lei Anticorrupção no Estado. Outra ação prioritária da pasta será o levantamento de informações, por meio de uma pesquisa, para aperfeiçoar, ampliar e melhorar o acesso a dados disponibilizados no Portal da Transparência. Ouça a entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Sec Marcelo Zenkner - 07-01-15

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