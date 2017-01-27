Estado e Ufes vão monitorar impactos da febre amarela no Espírito Santo

O Estado vai firmar uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para estudar as mortes de macacos em decorrência da febre amarela nas matas capixabas. O contrato será firmado nos próximos dias, por meio do Fundo de Amparo à Pesquisa (Fapes). Mais de 80 primatas já foram encontrados mortos no Estado este ano. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladin Cerqueira, explicou que essas mortes precisam ser mapeadas. Além disso, é preciso saber quais são os impactos dessa doença para o ecossistema capixaba.

“Precisamos entender como ocorrem essas mortes, quais são as causas, qual roteiro ela está seguindo para entender o fenômeno. Mais à frente, teremos que analisar as populações atingidas, os macacos, as espécies sobreviventes, qual foi o impacto nas populações e tentar estabelecer medidas de repovoamento”, destacou em entrevista à Rádio CBN. Ouça a conversa completa:

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